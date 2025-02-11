شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسن في مباراة الأهلي و غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الأهلي و غزل المحلة المقامة بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الـ13 من دوري نايل 2024 – 2025 .

ويستعد منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا و سيراليون في الجولة الخامسة و السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.