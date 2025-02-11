شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش بعلن قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.