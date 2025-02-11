شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 4 لاعبين عن الزمالك فى مواجهة بتروجت بعد إنذارات فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جهود 4 لاعبين من القوام الأساسى خلال مواجهة بتروجت المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن غياب كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة عن مباراة الأبيض المقبلة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء اليوم بعد الحصول على إنذارين.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.