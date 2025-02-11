شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مباراة فاركو ضد الزمالك .. دعم الجفالى وظهور مصدق بالدكة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص التونسي أحمد الجفالى لاعب الزمالك الجديد على مؤازرة فريقه في مباراة فاركو التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

كما تواجد المغربى صلاح الدين مصدق على مقاعد بدلاء الزمالك فى مباراة فاركو ولكن السويسري جروس المدير الفنى لم يدفع به فى المباراة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.