شكرا لقرائتكم خبر عن 5 غيابات مؤثرة عن الزمالك أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب خمسة لاعبين عن الزمالك فى مباراته المقبلة أمام بتروجت، وهم محمود جهاد للطرد ومصطفي شلبي، زيزو، محمد شحاتة ومحمد عواد لتراركم البطاقات الصفراء ، بعد الحصول على إنذار ثالث أمام فاركو فى مباراة اليوم، ومعهم ناصر ماهر الموقوف ثلاث مباريات بعد طرده أمام الإسماعيلى.

ويعود الرباعى مصطفي شلبي، زيزو، محمد شحاتة ومحمد عواد إلي قائمة الزمالك في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي والمقرر اقامتها يوم 22 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 15 ، وذلك بعد رفع الايقاف عنهم، بينما تنتهى عقوبة ناصر ماهر بعد مباراة الأهلى.

وتعرض محمود جهاد لاعب الزمالك للطرد فى الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".



تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو."



بدلاء الزمالك أمام فاركو

محمد صبحي،أحمد محمود،صلاح الدين مصدق،جيفرسون كوستا،سيف جعفر،محمد عاطف،مصطفى شلبي،حسام أشرف وناصر منسي.



تشكيل فاركو أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي- انكادا- أحمد جمال- عزمي غوما.

خط الوسط: محمد فخري- بنجامين- ياسين الملاح.

خط الهجوم: عمرو ناصر- أحمد شريف – عمر رضا.