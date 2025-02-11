شكرا لقرائتكم خبر عن مستند يكشف سبب لغط غياب زيزو أمام بتروجت بعد الإنذار فى مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت حالة من اللغط حول موقف أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من المشاركة أمام بتروجت فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى، بعد البطاقة الصفراء التى تلقاها أمام فاركو.

واعتقد البعض أن حصول زيزو علي بطاقة صفراء فى لقاء فاركو يعني غياب اللاعب لحصوله علي بطاقة صفراء أخري فى مباراة طلائع الجيش بالجولة السادسة للدوري.

وحصل الخليج 365 على تقرير الحكم فى مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالجولة السادسة من عمر الدورى، والتى تؤكد عدم حصول زيزو على البطاقة الصفراء فى تلك المباراة، وأن من تلقى الإنذار كان محمود شيكابالا وبالتالي يحق لزيزو المشاركة بشكل طبيعي فى لقاء بتروجت المقبل.



تقرير حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وقال عبد الواحد السيد مدير الكرة فى الزمالك إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم أمام فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها اليوم ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.