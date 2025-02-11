شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على بتروجيت بهدف "سالم" في دورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره بتروجيت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق سموحة محمد سالم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 17 أيضا محتلا المركز التاسع.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما جاء تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.