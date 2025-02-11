شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خطاب : أوجه الشكر للاعبى فاركو وخسرنا أمام الزمالك بخطأ ذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو الشكر للاعبي فريقه على الأداء بمباراة اليوم أمام الزمالك رغم الخسارة التي جاءت بسبب عدم التوفيق.

وأكد المدير الفني لفاركو خلال المؤتمر الصحفي أن عدم التركيز أمام فريق كبير مثل الزمالك وإحرازه هدف ذاتي كان السبب الأساسي في الهزيمة اليوم، وأن الزمالك لم يكن في أفضل حالاته ولكنه استغل خطأ منحه نقاط المباراة.

وأضاف : تحقيق الفريق نتائج جيدة الفترة الماضية جاء بسبب تعب اللاعبين ومع الوقت حدث تجانس وثقة في النفس ونسعى لاستكمال ما بدأناه بالمباريات المقبلة وتجميع نقاط، خاصة أننا نمتلك جودة لاعبين على أعلى مستوى.

وأختتم : رحل عن الفريق 3 لاعبين من الأعمدة الأساسية وهم محمود جهاد للزمالك وشكري نجيب للاتحاد ووليد علي لمودرن سبورت وأتمنى لهم التوفيق، ولكننا نمتلك لاعبين مميزين بين صفوفنا قادرين على تعويض غيابهم.