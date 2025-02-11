شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر يحصل على جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل عمرو ناصر مهاجم نادي فاركو على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك بالجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب ستاد برج العرب.

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.