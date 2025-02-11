شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم فاركو بهدف "عكسى" فى مباراة البطاقات الصفراء والحمراء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.

أحداث المباراة

طوال الربع ساعة الأولى من المباراة، انحصرت الكرة بين الفريقين فى منتصف الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى الفريقان، وفى الدقيقة 19 كاد فاركو أن يسجل هدف التقدم بكرة خطرة، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة فى محاولات للوصول لمرمى شيكا.

فى الدقيقة 26 أتيحت فرصة هدف للزمالك، تهيأت لزيزو الذى مررها لمحمود جهاد ليسددها أعلى المرمى، فى الدقيقة 40 سجل أحمد جمال لاعب فاركو هدف بالخطأ فى مرماه ليتقدم الفارس الأبيض.

مع بداية الشوط الثانى بحث الزمالك عن تسجيل الهدف الثاني لتعزيز التقدم، فى المقابل يسعى فاركو لتسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 71 خرج سيف الجزيرى ودخل ناصر منسى بدلاً منه، وظهر هبوط واضح فى المستوى.

وتلقى محمود بنتايج البطاقة الصفراء فى نهاية الشوط الأول، وتلقى سيف الجزيرى الانذار فى الدقيقة 60، فيما تلقى مصطفى شلبي انذارا بسبب دخول الملعب بدلاً من محمد السيد قبل ان يشير الحكم الرابع بإجراء التبديل، كما تلقى أحمد زيزو انذارا، فيما تلقب محمود جهاد بطاقة صفراء ثانية "طرد" فى الدقيقة 84، وتلقى محمد شحاتة البطاقة الصفراء فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، كما تلقى محمد عواد البطاقة الصفراء فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى..

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد، خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل فاركو كالتالى..

الحارس: محمد سعيد "شيكا"، الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - أحمد جمال - عزمي غومة، الوسط: إينوك بينجامين - عمر رضا - ياسين محمد - محمد فخري، الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف.



جانب من المباراة



فاركو والزمالك



فريق الزمالك



فريق فاركو



مباراة الزمالك وفاركو



محمد شحاتة لاعب الزمالك خلال مباراة فاركو