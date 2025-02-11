شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة فاركو ضد الزمالك في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظره فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أهداف مباراة فاركو ضد الزمالك بالدورى

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.

تشكيل الزمالك جاء كالتالى..

حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد، خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل فاركو كالتالى..

الحارس: محمد سعيد "شيكا"، الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - أحمد جمال - عزمي غومة، الوسط: إينوك بينجامين - عمر رضا - ياسين محمد - محمد فخري، الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف.