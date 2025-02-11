شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فوز الزمالك أمام فاركو "عشوائى" ورباعى الهجوم ليسوا في حالتهم والان مع تفاصيل الخبر

عبر حازم إمام نجم الزمالك عن عدم رضاه، من أداء لاعبى الفريق الأبيض رغم الفوز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى Nile".

أضاف إمام خلال تحليله لمباراة الزمالك وفاركو عبر "أون تايم سبورتس" :" فوز باهت وأداء عشوائى للزمالك ولا يوجد أي جملة وهدف الفوز يعبر عن ذلك، أعلم أن الفريق به إصابات كثيرة لكن ذلك ليس مبرراً للأداء".

وواصل:" الزمالك يلعب على الكرات طويلة وهذه ليست طريقة الزمالك لأنها بلا معنى،ولا أعلم هل هذا من تعليمات جروس المدير الفني وكذلك رباعى الخط الأمامي ليست في حالتهم ولم نرى أي تسديدة على المرمى وجهاد ودونجا الأفضل".

وحقق فريق الزمالك الفوز على فاركو بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.