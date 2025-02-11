شكرا لقرائتكم خبر عن دوكو دودو يحصل على جائزة أفضل لاعب فى لقاء سموحة وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل دوكو دودو لاعب وسط سموحة على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بتروجت التي أقيمت بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى نايل .

حقق فريق سموحة الفوز على نظيره بتروجيت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز هدف اللقاء الوحيد لفريق سموحة محمد سالم في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق سموحة للنقطة 17 محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد فريق بتروجيت عند النقطة 17 أيضا محتلا المركز التاسع.