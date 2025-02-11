شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد العرفاوى يصل القاهرة للكشف الطبي قبل إتمام التعاقد مع غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التونسى رشاد العرفاوى لاعب فريق الأفريقى التونسى إلى القاهرة مساء أمس للخضوع إلى الكشف الطبي وإتمام التعاقد مع فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويأتي ذلك عقب توقيع اللاعب على عقود إنضمامة إلى فريق غزل المحلة وحجز مكان له على السيستيم الخاص ويتبقى فقط بعض الأوراق منها وصول البطاقة الدولية للاعب لاتمام التعاقد بشكل رسمي.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق عقب مواجهة الأهلى التي سوف تنظلق بعد قليل.

ومن جانب أخر أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة الأهلى بعد قليل ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .

خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.