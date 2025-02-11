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الامارات | تأجيل الألعاب الأولمبية الإلكترونية في الرياض إلى عام 2027

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  • الامارات | تأجيل الألعاب الأولمبية الإلكترونية في الرياض إلى عام 2027 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجلت النسخة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية الإلكترونية التي كانت مقررة في الرياض العام الحالي إلى عام 2027، بحسب ما أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية الثلاثاء.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها، إن «النسخة الأولى من الألعاب الاولمبية الإلكترونية، وهي حدث تاريخي في عالم الرياضات الإلكترونية وداخل الحركة الأولمبية، ستقام عام 2027 في الرياض في المملكة العربية ».

وتابعت «الطريق إلى الألعاب مع المسابقات الأولمبية الأولى سيبدأ بالفعل هذا العام».

جاء الاعلان اثر الاجتماع الذي عقده الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الالماني توماس باخ في الرياض.

ويأتي تأجيل الالعاب سنتين لمنح الفرصة للمشاركين من جميع دول العالم، لخوض تجربة تصاعدية، تمهيداً لإقامة الحدث الأول من نوعه تاريخيا عام 2027 في المملكة.

وحرصت اللجنة الاولمبية الدولية في السنوات الأخيرة على دمج الرياضات الإلكترونية في الحركة الأولمبية، وقررت قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس إطلاق حدث منفصل تمامًا عن الألعاب الكلاسيكية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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