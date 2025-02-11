دورة الدوحة: كوستيوك تطيح غوف وتأهل ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : تعرضت الاميركية كوكو المصنفة ثالثة عالميا لإقصاء مفاجئ من الدور الثاني لدورة الدوحة في كرة المضرب للألف نقطة الثلاثاء، عقب خسارتها أمام الاوكرانية مارتا كوستيوك 2 6 و5 7، فيما بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا دور الـ 16 من دون صعوبة تُذكر.

وضربت كوستيوك موعدا في الدور المقبل مع الفائزة من المواجهة البولندية الخالصة بين ماغدا لينيت وماغدالينا فريخ.

وارتكبت غوف التي خاضت مباراتها الأولى منذ خسارتها في الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة امام الاسبانية باولا بادوسا في 21 كانون الثاني/يناير، سبعة أخطاء مزدوجة في عرض سيئ لها.

واستهلت اللاعبة الاميركية اللقاء بشكل كارثي حيث تأخرت 1 4 في المجموعة الاولى بعد خسارتها إرسالها مرتين.

وخسرت غوف إرسالها مجددا في الشوط الثامن، لتحسم كوستيوك المجموعة الأولى في نصف ساعة فقط.

وردت غوف في المجموعة الثانية كاسرة إرسال منافستها لتتقدم 4 2 في وقت بدا انها استعادت مستواها.

إلا انّ كوستيوك استعادت توازنها سريعا واستفادت من سلسلة اخطاء للأميركية التي خسرت إرسالها للمرة الخامسة في المباراة.

وقالت كوستيوك لقناة "بي إن سبورتس" بعد اللقاء "جعلت الاخطاء المزدوجة المباراة أسهل لي...أنا سعيدة جدا بأن المباراة انتهت في مجموعتين".

أما ريباكينا التي كانت قد خسرت امام السويسرية بيليندا بينتشيتش في نصف نهائي دورة أبو ظبي قبل أن تحرز الاخيرة اللقب، فقد استهلت مبارياتها في الدورة بالفوز على الأميركية بايتون ستيرنز 6 2 و6 4.

وتلتقي ريباكينا في الدور الثالث مع الفائزة بين الروسية الشابة ميرا أندرييفا والسلوفاكية ريبيكا شرامكوفا.

وتقدمت ريباكينا 5 0 في المجموعة الثانية لكنها أهدرت ثلاث فرص لحسمها 6 0، ما سمح لستيرنز بالعودة من بعيد.

ونجحت بطلة ويمبلدون السابقة في حسم اللقاء عند نقطة المباراة الخامسة.

وبلغت الايطالية جازمين باوليني وصيفة رولان غاروس وويمبلدون العام الماضي الدور المقبل بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6 3 و6 4.