شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي يطلب نسخة من اللائحة المالية في الأهلي بعد المنصب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

طلب محمد شوقي نائب المدير الرياضي بالأهلي، اللائحة المالية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم من أجل دراستها جيداً بجانب ملفات أخرى سيعمل شوقي على دراستها أيضاً منها ملف تجديد العقود.



وعقد المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد شوقي تحدث خلالها عن الملفات التي سيعمل الأخير على إدارتها الفترة المقبلة منها لائحة الفريق والتجديد وترتيبات إرتباطات الفريق الداخلية والخارجية.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز ، وأفتتح الأهلى مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.