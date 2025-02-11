شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، مباراته القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام اثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات.

واقترب منتخب مصر من مواجهة إثيوبيا في المغرب، فى ظل رفض الكاف إقامة مباريات منتخب إثيوبيا على أرضه بسبب عدم اعتماد ملعبه بشكل رسمي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة من المقرر لها أن تقام يوم 21 مارس المقبل، بناء على ما حدد الاتحاد الاثيوبى لكرة القدم.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة أمام اثيوبيا هى قنوات أون تايم سبورتس المصرية، بعدما حصلت على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وينطلق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 17 مارس المقبل استعدادا للجولتين الخامسة والسادسة أمام إثيوبيا وسيراليون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات إثيوبيا، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.