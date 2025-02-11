شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد السلام استعدادا لمواجهة المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

وصلت منذ قليل حافلة الأهلي إلى استاد السلام قبل مباراته أمام غزل المحلة والتي تجمعهما اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر لبطولة الدوري الممتاز.

لعب الأهلي وغزل المحلة، 97 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود غزل المحلة للدوري موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 5 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها كل من مصطفى العش "عكسي" وعلي معلول ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 133 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، حسام حسن برصيد ثمانية أهداف، وأسامة حسني برصيد ستة أهداف، ثم محمود الخطيب ورفعت الفناجيلي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ثم صالح سليم ومختار مختار ومحمد شريف برصيد أربعة أهداف لكل منهم.