شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة الأهلى بدورى NILE.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق غزل المحلة بقيادة القبرصى بابا فاسيليو إلى ستاد السلام منذ قليل استعدادا لمواجهة الأهلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز وقام اللاعبين بالتوجه الى أرضية الملعب قبل الدخول إلى غرف خلع الملابس.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الذى يجمع الأهلى مع غزل المحلة باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ويملك فريق الاهلى 26 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

و97 مباراة جمعت الاهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة حقق المارد الاحمر 55 انتصار فيما حقق الغزل 12 فوز وتعادل الفريقين فى 30 مواجهة وسجل لاعبو الاهلى 133 هدف وتلقت شباكه 56 هدف.