شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على فاركو بهدف فى الشوط الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهى الشوط الأول من عمر مباراة فاركو والزمالك التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وطوال الـربع ساعة الأولى من المباراة، انحصرت الكرة بين الفريقين فى منتصف الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى الفريقان، وفى الدقيقة 19 كاد فاركو أن يسجل هدف التقدم بكرة خطرة، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة فى محاولات للوصول لمرمى شيكا.

فى الدقيقة 26 اتيحت فرصة هدف للزمالك، تهيئت لزيزو الذى مررها لمحمود جهاد ليسددها أعلى المرمى، فى الدقيقة 40 سجل أحمد جمال لاعب فاركو هدف بالخطأ فى مرماه ليتقدم الفارس الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد، خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل فاركو كالتالى.. الحارس: محمد سعيد "شيكا"، الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - أحمد جمال - عزمي غومة، الوسط: إينوك بينجامين - عمر رضا - ياسين محمد - محمد فخري، الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف.

يمتلك فريق الزمالك 23 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 12 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16.



فاركو والزمالك



فاركو والزمالك



فاركو والزمالك



جانب من المباراة



فاركو والزمالك



فريق الزمالك



فريق فاركو



مباراة الزمالك وفاركو



محمد شحاتة لاعب الزمالك خلال مباراة فاركو