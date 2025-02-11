شكرا لقرائتكم خبر عن الساعى ورضا وعبد الله وشوبير على دكة بدلاء الأهلى أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

تواجد على مقاعد بدلاء الأهلى أمام غزل المحلة كل من مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعى وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم. وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على استاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري. جاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس. خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار. لعب الأهلي وغزل المحلة، 97 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود غزل المحلة للدوري موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 5 أبريل 2023 وانتهت بفوز الأهلي 3- صفر، أحرزها كل من مصطفى العش "عكسي" وعلي معلول ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 55 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 133 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر ثلاث مرات مواسم 1958-1959، 1975-1976، 1977-1978، ومرتين بنتيجة 4-1 موسمي 1982-1983، 2003-2004.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، حسام حسن برصيد ثمانية أهداف، وأسامة حسني برصيد ستة أهداف، ثم محمود الخطيب ورفعت الفناجيلي برصيد خمسة أهداف لكل منهما، ثم صالح سليم ومختار مختار ومحمد شريف برصيد أربعة أهداف لكل منهم.