شكرا لقرائتكم خبر عن بن حموده وعبده يحيى يقودان هجوم غزل المحلة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة التشكيل الأساسى الذى سيخوض مواجهة الأهلى بعد قليل ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء التشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. عامر عامر.

خط الدفاع .. محمد جابر ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى ذكريا .

خط الوسط .. محمد بن شرقى ، مورى توريه ، أحمد فوزى ، عماد ميهوب.

الهجوم ..عبده يحيى ، محمد على بن حموده.



تشكيل غزل المحلة

ويملك فريق الأهلى 26 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.