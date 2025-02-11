شكرا لقرائتكم خبر عن طرد محمود جهاد من مباراة الزمالك وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمود جهاد لاعب الزمالك للطرد فى الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

تشكيل الزمالك أمام فاركو

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو."

بدلاء الزمالك أمام فاركو

محمد صبحي،أحمد محمود،صلاح الدين مصدق،جيفرسون كوستا،سيف جعفر،محمد عاطف،مصطفى شلبي،حسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل فاركو أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي- انكادا- أحمد جمال- عزمي غوما.

خط الوسط: محمد فخري- بنجامين- ياسين الملاح.

خط الهجوم: عمرو ناصر- أحمد شريف – عمر رضا.

ترتيب الزمالك وفاركو بالدورى

يمتلك فريق الزمالك 23 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 12 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16.