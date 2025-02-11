شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء فى إستكمال مباريات الجولة الـ 13 بالدورى المصرى الممتاز فى لقاء مهم للفريق السماوى فى ظل العروض القوية التى تقدمها كتيبة محمد يوسف المدير الفنى للحرس مؤخراً.

تقام مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى تمام السابعة مساء غدا الأربعاء على إستاد الدفاع الجوى .

يملك بيراميدز " متصدر الدورى " حتى الأن 27 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة واحدة ،ويقع حرس الحدود فى المركز السادس فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 12 مباراة حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 لقاءات

وجاء فريق بيراميدز متصدر مسابقة الدورى، فى مقدمة الأندية التى لم تبرم أى صفقات لتدعيم صفوفه، خاصة أن الفريق السماوى خرج منه يوسف أسامة نبيه لنادى الاتحاد السكندرى، ورضا بوبو لنادى سيراميكا، وأحمد فوزى وعماد ميهوب لنادى المحلة.

طلب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، من الكونغولي فيستون ماييلى مهاجم الفريق العمل على اعتلاء صدارة هدافي الدورى، والعمل على الاكثار من تسجيل الأهداف.

وتحدث يورتشيتش مع ماييلى حول ضرورة التركيز فى مواجهة حرس الحدود المقبلة، وتسجيل أكثر من هدف للعودة واعتلاء صدارة الهدافين