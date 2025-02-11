شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتقدم على بتروجت بهدف في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم فريق سموحة نتيجة الشوط الأول من مباراة بتروجت بالتقدم بهدف دون مقابل، أحرزه محمد سالم في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة حاليا بإستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب سموحة وبتروجت فى الدوري

ويدخل فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.

بينما يدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءات.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

بينما جاء تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.