شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. تراجع أداء الفريقين واستمرار تقدم الزمالك على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة فاركو والزمالك التى تجمعهما حاليًا على استاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومازال الفارس الأبيض متقدمًا بهدف دون رد.

وطوال الربع ساعة الأولى من المباراة، انحصرت الكرة بين الفريقين فى منتصف الملعب دون وجود خطورة تذكر على مرمى الفريقان، وفى الدقيقة 19 كاد فاركو أن يسجل هدف التقدم بكرة خطرة، بعدها استحوذ الزمالك على الكرة فى محاولات للوصول لمرمى شيكا.

فى الدقيقة 26 أتيحت فرصة هدف للزمالك، تهيأت لزيزو الذى مررها لمحمود جهاد ليسددها أعلى المرمى، فى الدقيقة 40 سجل أحمد جمال لاعب فاركو هدف بالخطأ فى مرماه ليتقدم الفارس الأبيض.

مع بداية الشوط الثانى بحث الزمالك عن تسجيل الهدف الثاني لتعزيز التقدم، فى المقابل يسعى فاركو لتسجيل هدف التعادل، وفى الدقيقة 71 خرج سيف الجزيرى ودخل ناصر منسى بدلاً منه، وظهر هبوط واضح فى المستوى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد، خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد محمود وصلاح الدين مقدم وجيفرسون كوستا وسيف جعفر ومحمد عاطف ومصطفى شلبي وحسام أشرف وناصر منسي.

تشكيل فاركو كالتالى.. الحارس: محمد سعيد "شيكا"، الدفاع: جيفرسون إينكادا - ياسين مرعي - أحمد جمال - عزمي غومة، الوسط: إينوك بينجامين - عمر رضا - ياسين محمد - محمد فخري، الهجوم: عمرو ناصر - أحمد شريف.

يمتلك فريق الزمالك 23 نقطة في بطولة الدوري، بعدما خاض 12 مباراة حقق 7 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة بعدما حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16.