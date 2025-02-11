شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق الجونة تحت قيادة علاء عبد العال معسكرا مغلقا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء باستاد خالد بشارة في الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الجونة المركز السابع عشر وقبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، وهو ما جعل الإدارة والجهاز الفني في حالة ترقب نظرا لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم رغم البداية المقبولة في انطلاقة الدوري.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

ولم يسجل الجونة سوى 3 أهداف فقط في 12 جولة ليصبح أضعف خط هجوم في الدوري، وهو ما حاول النادي الساحلي تفاديه بضم صفقات هجومية مميزة كان على رأسها مروان محسن الذى تعرض للإصابة فور قدومه للجونة.

وحسم الجونة 6 صفقات في فترة الانتقالات الشتوية، وهم كل من: " النيجيري جوشوا إيجاجي، الغاني حافظ إبراهيم، محمود عباس العلمي من منتخب السويس، مروان محسن في صفقة انتقال حر، وعبد الله ياسين في صفقة انتقال حر، محمود النحاس معارا من صفوف إنبي."