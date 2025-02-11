شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف ينتظر قرار الأهلي بعد إغراءات العرض القطري والان مع تفاصيل الخبر

تلقى محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي عرضاً من الدوري القطري خلال الأيام الماضية للإنتقال إلى صفوفه المموسم المقبل مجاناً بعد إنتهاء عقده مع النادي السعودي بنهاية الموسم الجاري.

ورحل محمد شريف من الأهلي قبل موسم ونصف الموسم إلى نادي الخليج السعودي بعقد مدته موسمين.

ويرغب محمد شريف في العودة للأهلي خلال الموسم المقبل حيث تحدث معه مسئول كبير في القلعة الحمراء بشكل ودي للعودة للفريق بعد نهاية عقده مع النادي السعودي، كما إرتبط أسم اللاعب بتلقي عروض من الزمالك وبيراميدز للإنتقال لأحدهما في الموسم المقبل.

وقدم النادي القطري عرض مغري لمحمد شريف وصل إلى مليون و200 ألف دولار لكن اللاعب لم يبت في الأمر ورفض الموافقة على العرض القطري مُنتظراً التفاوض الرسمي مع الأهلي والعودة له في الموسم الجديد.