شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية ومراكز الشباب بتفعيل النظام الإلكتروني للمسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، إخطارًا رسميًا إلى الأندية ومراكز الشباب التابعة له، يدعوهم إلى تفعيل النظام الإلكتروني للمشاركة في البطولات المختلفة، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتطوير منظومة المسابقات وتسهيل عملية تسجيل الفرق.



خطاب اتحاد الكرة للأندية ومراكز الشباب

وشدد اتحاد الكرة على ضرورة تسجيل الفرق إلكترونيًا عبر النظام المعتمد، على أن يتم التواصل مع الأندية ومراكز الشباب لضمان استيفاء جميع الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة إدارة البطولات وضمان سرعة تبادل البيانات بين الأندية والاتحاد، ووقع على الخطاب سيد بخيت، رئيس لجنة المسابقات، مؤكدًا أهمية القرار وضرورة التزام جميع الجهات المعنية به.

هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتحديث منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز التحول الرقمي في إدارة المسابقات، مما يساهم في تطوير الأداء التنظيمي للأندية ومراكز الشباب.