القبلة القسرية: روبياليس "متأكد تماما" من موافقة هيرموسو

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قال رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم السابق لويس روبياليس أثناء جلسة محاكمته الثلاثاء إنه "متأكد تماما" من أن اللاعبة جيني هيرموسو كانت موافقة على تقبيله شفتيها خلال حفل التتويج بعد نهائي كأس العالم 2023 لكرة القدم في حادثة أشعلت غضبا عالميا.

ويسعى المدعون إلى الحكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام على روبياليس، وعام واحد بتهمة الاعتداء الجنسي بسبب القبلة القسرية و18 شهرا بتهمة إجبار هيرموسو على التقليل من أهمية الحادث والضغوطات التي مورست عليها.

وكانت هيرموسو قالت في الجلسة الافتتاحية للمحاكمة في الثالث من الشهر الحالي أنها شعرت بـ "عدم الاحترام" جراء القبلة غير الرضائية.

وقال روبياليس للمحكمة الوطنية في إسبانيا إنه "متأكد تماما" بأن هيرموسو وافقت على القبلة خلال حفل التتويج بعد النهائي في حادثة أدت في وقت لاحق من ذاك العام الى استقالته من رئاسة الاتحاد الاسباني.

وروى روبياليس "لقد ضغطت علي بقوة تحت إبطي، ورفعتني، وعندما نزلت سألتها إذا كنت أستطيع منحك قبلة، وقالت، +نعم+، هذا ما حصل".

وأضاف روبياليس خلال شهادته "ما حدث لم يكن له أي أهمية بالنسبة لي ولا لها"، واصفا القبلة بأنه "فعل من المودة".