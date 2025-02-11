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6 انتصارات فى رصيد بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي.. إنفوجراف

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  • 6 انتصارات فى رصيد بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي.. إنفوجراف 1/2
  • 6 انتصارات فى رصيد بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي.. إنفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 04:30 م

مع دقات السابعة مساءً، يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره غزل المحلة بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة  في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وجاءت أرقام بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل المباراة المرتقبة كالتالي:

 


بابا فاسيليو
في الولاية الأولى:

قاد غزل المحلة في 12 مباراة
فاز في 5 مواجهات
تعادل في 3 مباريات
خسر 4 لقاءات
سجل غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو 11 هدفاً
اهتزت شباكه بـ 15 هدفاً آخر

في الولاية الثانية

قاد غزل المحلة في مباراة واحدة أمام مودرن سبورت فاز بها 2-1

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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