شكرا لقرائتكم خبر عن 6 انتصارات فى رصيد بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات السابعة مساءً، يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره غزل المحلة بقيادة القبرصي بابا فاسيليو، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وجاءت أرقام بابا فاسيليو مع غزل المحلة قبل المباراة المرتقبة كالتالي:



بابا فاسيليو

في الولاية الأولى:

قاد غزل المحلة في 12 مباراة

فاز في 5 مواجهات

تعادل في 3 مباريات

خسر 4 لقاءات

سجل غزل المحلة تحت قيادة بابا فاسيليو 11 هدفاً

اهتزت شباكه بـ 15 هدفاً آخر

في الولاية الثانية

قاد غزل المحلة في مباراة واحدة أمام مودرن سبورت فاز بها 2-1