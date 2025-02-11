7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها،اتفاق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل

الأهلى يقرر تغيير موعد صرف مكافآت ألفوز فى المباريات

أجرى مسئولو النادى الأهلي، تغييراً فى طريقة صرف مكافآة ألفوزبالنسبة للاعبى ألفريق عقب المباريات فى بطولة الدورى المحلى حيث تقرر صرفها فى اليوم التإلى للمباراة التى يفوز فيها ألفريق.

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عائلة نجمنا محمد صلاح، متمثلة فى عبد العزيز أحمد، خال النجم المصرى محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، ذلك تمهيداً للافتتاح الرسمى منتصف مارس.

اتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل.

يقوم مسئولو النادى الأهلى بجولة ترويجية للنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية غداً ، الأربعاء، فى الأهرامات والمتحف المصرى الكبير على هامش حفل النادى لكأس العالم للأندية التى تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة.

يستقبل الأهلي، ضيفه غزل المحلة، على ستاد السلام، فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة أخرى مرتقبة ومثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصري. أعلنت قناة "أون سبورت" عن مجموعة من البروموهات الخاصة ببرامجها المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك، والتى تضم كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام. غادر عالمنا، المحاسب وليد شعيب عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى السابق بعد صراع مع المرض.

اتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل