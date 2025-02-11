شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات و7 هزائم.. ماذا قدم غزل المحلة في الدوري قبل مواجهة الأهلي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق غزل المحلة تحت قيادة القبرصي بابا فاسيليو، تحدياً قوياً عندما يحل ضيفاً على فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة. وجاءت أرقام غزل المحلة في الدوري كالتالي:

غزل المحلة خاض: 12 مباراة فاز في: 3 مباريات تعادل في: مباراتين خسر: 7 مباريات سجل لاعبو غزل المحلة: 11 هدفاً استقبلت شباكهم: 19 هدفاً حصد غزل المحلة: 11 نقطة يحتل المركز الـ 15 في الدور

يتطلع القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلى الليلة، للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، محذراً لاعبيه من خطورة ثنائي النادي الأهلي، إمام عاشور، والسلوفيني جراديشار.

ويعيش ثنائي الأهلي إمام عاشور وجراديشار حالة التألق في الفترة الأخيرة، حيث نجحا فى صناعة وتسجيل أكثر من هدف خلال المباريات الماضية، وشدد فاسيليو على الالتزام بالأدوار الدفاعية وعدم ترك مساحة للتسديد يمكن استغلالها من لاعبي الأهلي في المباراة المرتقبة.