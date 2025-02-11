شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز والحرس الأكثر جمعا لنقاط الدوري آخر 5 جولات قبل صدام الجولة الـ13.. وإنبي والجونة الأقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريقا بيراميدز وحرس الحدود تألقهما في الدوري المصري الممتاز خلال آخر 5 جولات، حيث كانا الأكثر جمعًا للنقاط مقارنة بباقي الفرق، قبل صدامهما المرتقب في الجولة 13 التي تنطلق اليوم.

وحقق فريقا حرس الحدود وبيراميدز أكثر استفادة من الدوري أخر 5 جولات، حيث حقق الفريق السماوي 4 انتصارات وتعادل، بينما جمع الحرس 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة.

بيراميدز قدم أداءً مميزًا، محققًا 4 انتصارات وتعادلًا ليحصد 13 نقطة من أصل 15 ممكنة، ما عزز موقعه في المراكز المتقدمة، في المقابل حرس الحدود لم يكن أقل قوة، حيث جمع 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمة، ليواصل مشواره بثبات في المنافسة.

على الجانب الآخر، تراجع كلٌ من إنبي والجونة، ليكونا الأقل حصدًا للنقاط خلال الفترة ذاتها، وحصد كل منهما نقطة، حيث تعادل الجونة في مباراة وخسر أربعة من آخر خمسة مباريات، وهو نفس الحال لفريق إنبي.

ويترقب الشارع الرياضي المصري، انطلاق الجولة 13 من منافسات دوري NILE لموسم 2024-2025 اليوم الثلاثاء، حيث تقام ثلاث مباريات في غاية القوة والندية، وهي صدامات مهمة بين فرق تسعى لتحسين مراكزها في جدول الترتيب وأخرى تسعى للمنافسة على اللقب.

ويستقبل حامل اللقب الأهلي ضيفه غزل المحلة الثلاثاء على ستاد السلام بالقاهرة، ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق فوزه الثالث تواليًا واعتلاء القمة مؤقتًا من جديد، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف بيراميدز المتصدر.

ولا يزال الأهلي الفريق الوحيد الذي لم يخسر هذا الموسم في الدوري المصري حيث حقق 7 انتصارات و5 تعادلات في الجولات الـ 12 السابقة.

ويأمل مدربه السويسري مارسيل كولر في مواصلة مهاجمه الجديد السلوفيني نيتس غراديشار بدايته المثالية مع الفريق، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين في أول ثلاث مباريات له مع الأهلي منذ انضمامه قادمًا من فيهيرفار المجري الشهر الماضي، بالإضافة لتألق صانع الألعاب إمام عاشور الذي يعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

ويستقبل المتصدر بيراميدز فريق حرس الحدود الأربعاء على ستاد الدفاع الجوي، في مهمة ليست بالسهلة على صاحب المركز الأول، والذي حقق فوزًا مثيرًا على مضيفه سموحة بهدف جاء في الوقت بدل الضائع في مباراة شهدت احتجاجًا كبيرًا على القرارات التحكيمية من جانب سموحة.

ويسعى بيراميدز لمواصلة انتصاراته التي وضعته في قمة الترتيب. فيما يأمل حرس الحدود في مواصلة انتفاضته بقيادة مدربه محمد يوسف الذي قاد الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا 2013، حيث حقق الفريق أربعة انتصارات متتالية رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز فى الساعة 4 و7 مساءً بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساءً.

ويضم الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.