شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سموحة وبتروجت قبل مواجهتهما بالجولة الـ13 من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد سامى المدير الفني لسموحة وسيد عيد مدرب بتروجت تشكيل المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

تشكيل سموحة لمواجهة بتروجت

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: هشام حافظ – محمد مصطفى "ميدو" – شريف رضا – عبد الرحمن عامر.

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمد رجب الصافي – دوكو دودو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – محمد سالم – صامويل أمادي.

تشكيل بتروجت لمواجهة سموحة

الحارس: عمر صلاح.

الدفاع: محمود شديد – هادي رياض – أحمد بحبح – توفيق محمد.

الوسط: محمد علي – حامد حمدان – جابرييل شاكويدي.

الهجوم: إسلام هشام – رشاد المتولي – بدر موسى.

ترتيب سموحة وبتروجت فى الدوري

ويدخل بتروجت المباراة محتلاً المركز التاسع فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر لقاءات.

بينما يدخل فريق سموحة اللقاء محتلاً المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوربي المصري برصيد 14 نقطة جمعها من 12 مباراة حقق الفوز فى 4 مواجهات وتعادل فى لقاءين بينما خسر 6 مباريات.