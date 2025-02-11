شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينعي السفير أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا والان مع تفاصيل الخبر

ينعي اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي السفير أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا والذي وافته المنية مساء أمس الاثنين .

وأكد خالد فتحي رئيس اتحاد اليد أن السفير أيمن ثروت كان نموذجا في العمل ووفر كل الاحتياجات لمنتخبنا الوطني خلال تواجده في الأيام القليلة الماضية بكرواتيا لخوض بطولة العالم.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد اليد بخالص التعازي لأسرته متمنين للفقيد الرحمة والسلوان.

كما نعت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين.