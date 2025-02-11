شكرا لقرائتكم خبر عن 97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره غزل المحلة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة حقق المارد الاحمر 55 انتصار فيما حقق الغزل 12 فوز وتعادل الفريقين فى 30 مواجهة وسجل لاعبو الاهلى 133 هدف وتلقت شباكه 56 هدف.

وانتهت أخر مباراة جمعت الاهلى مع غزل المحلة بفوز المارد الاحمر بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.