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97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

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  • 97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 1/2
  • 97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 03:30 م

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره غزل المحلة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

97 مباراة جمعت الأهلى مع غزل المحلة قبل لقاء الليلة حقق المارد الاحمر 55 انتصار فيما حقق الغزل 12 فوز وتعادل الفريقين فى 30 مواجهة وسجل لاعبو الاهلى 133 هدف وتلقت شباكه 56 هدف.

 

وانتهت أخر مباراة جمعت الاهلى مع غزل المحلة بفوز المارد الاحمر بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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