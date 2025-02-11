شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق وشلبى ومنسى على مقاعد بدلاء الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة فاركو كلاً من، محمد صبحي،أحمد محمود،صلاح الدين مصدق،جيفرسون كوستا،سيف جعفر،محمد عاطف،مصطفى شلبي،حسام أشرف وناصر منسي.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة فاركو المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمود بنتايج – أحمد حسام – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمود جهاد – محمد السيد.

خط الهجوم : محمد حمدي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"