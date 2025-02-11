شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر عشاف الساحرة المستديرة اللقاء المهم والمرتقب التي يجمع الأهلى وغزل المحلة في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويسلط ”الخليج 365” في سلسلة "س و ج" التي يقدمه بشكل يومى لمتابعيه الضوء على أبرز التفاصيل التي تخص المباراة.

ما هي القيمة التسويقية للأهلى وغزل المحلة ؟

ج: تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لـ غزل المحلة 3.90 مليون يورو.

متى تنطلق مباراة الأهلى وغزل المحلة؟

ج: يلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، في واحدة من المباريات الجماهيرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري nile".

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وغزل المحلة؟

ج: تنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وغزل المحلة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها للحديث عنها.

من هو حكم مباراة الاهلي وغزل المحلة؟

ج: يُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم مكوّن من : يقود أحمد الغندور ، ويعاونه أحمد حسام وأسامة عبد اللطيف ، ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع ، وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى الشهدي، ويعاونه محمود أبو الرجال.

ما هو ترتيب الأهلى وغزل المحلة في الدوري؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المحلة في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

ويملك فريق الاهلى 26 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وسجل 21 هدف وتلقت 8 أهداف فيما يملك غزل المحلة 11 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.