بطولة إيطاليا: فيورنتينا ينتقد الاساءات العنصرية بحق مويس كين

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : قدم فيورنتينا دعمه لمهاجمه الدولي مويس كين الثلاثاء بعد أن تعرض لسلسلة من الاساءات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريقه امام مضيفه انتر ميلان في الدوري الايطالي لكرة القدم الاثنين.

ونشر كين عددا من الصور على حسابه في إنستغرام التي تبرز الاساءات التي استهدفته من قبل بعض جماهير انتر عقب خسارة فريقه 1 2 في سان سيرو الاثنين، مرفقا رسالته بعبارة "لا تزال تحدث، في عام 2025...".

وقال فيورنتينا في بيان له أن المسيئين قد "تم الإبلاغ عنهم إلى السلطات المختصة".

وأضاف النادي "يقف فيولا مع مويس كين الذي كان ضحية لإساءة عنصرية خطيرة بعد المباراة أمام إنتر ميلان في ميلانو".

وأحرز كين 15 هدفا في الدوري الايطالي منذ انتقاله الى فيورنتينا من يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 13.4 مليون دولار أميركي (13 مليون يورو) في صفقة اعتبرها الكثيرون بأنها مراهنة من قبل النادي، بيد أنها أعطت ثمارها على صعيد اللاعب والنادي على السواء.

وسجل اللاعب هدفين خلال فوز فيورنتينا الساحق على انتر 3 0 في فلورنسا الخميس عندما أكمل الفريقان اللقاء الذي توقف في كانون الاول/ديسمبر بسبب الازمة القلبية التي تعرض لها إدواردو بوفي على أرض الملعب.

وعاد اللاعب البالغ 24 عاما إلى حسابات المنتخب الايطالي بعد أن أخفق في تسجيل أي هدف مع يوفنتوس في الموسم الماضي، الا انه أحرز 19 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم مع فريق رافاييلي بالادينو.

ويعد هذا الرصيد الشخصي هو الاعلى له في موسم واحد خلال مسيرته، كما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي "سيري آ" خلف زميله في الاتزوري ومهاجم أتالانتا ماتيو ريتيغي.

وسبق أن تعرض كين للاساءة من قبل جماهير الدوري الايطالي من قبل، وتعود الحادثة الاولى الى عام 2019 في كالياري، حيث كان مشجعوه المتعصبون من المسيئين بشكل متكرر.

وتعاني إيطاليا من انتشار مجموعات المشجعين اليمينية المتطرفة التي جعلت من التمييز العنصري حدثا متكررا في المدرجات.