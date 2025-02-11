شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة غزل المحلة الليلة بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر،اليوم الثلاثاء لمواجهة غزل المحلة فى الدوري المصري على ستاد السلام، بحثاً عن مواصلة الانتصارات فى المسابقة بعد الفوز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

ويتولى مهمة قيادة مباراة الأهلي وغزل المحلة تحكيميًا، الحكم أحمد الغندور ويعاونه أحمد حسام وأسامة عبد اللطيف، ونادر قمر الدولة كحكم رابع، ويتواجد على تقنية الفيديو مصطفى الشهدي، ويساعده محمود أبو الرجال.

وسبق وأدار أحمد الغندور 21 مباراة للأهلى، وحقق الفوز فى 17 لقاء منها وتعادل سلبياً فى أربع مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام سيراميكا بالسوبر المحلي فى اكتوبر الماضى وفاز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في وصافة ترتيب الدوري برصيد 26 نقاط، ويسعى لتحقيق الانتصار من أجل التواجد في صدارة الدوري المصري الممتاز، والابتعاد عن أقرب منافسيه بيراميدز والزمالك.

بينما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 11، ويسعى لمواصلة الانتصارات بعد فوزه في الجولة الماضية على مودرن فيوتشر بنتيجة ( 2-1 ) والمنافسة على المراكز التسع الأوائل وذلك لضمان تفادي الهبوط.

ويمكنكم متابعة مباراة الأهلي وغزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت بتعليق مؤمن حسن