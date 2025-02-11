شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وجراديشار قبل مباراة الأهلي والمحلة ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع السلوفيني جراديشار مهاجم الفريق على هامش مران أمس، الأثنين، من أجل توجيه بعض النصائح له قبل مباراة غزل المحلة الليلة في الدوري.

وحرص كولر على توجيه جراديشار وضرروة تنويع هجماته وتعاونه مع زملاؤه في الشق الهجومي من أجل زيادة الفاعلية الهجومية له أمام مرمى المنافس خاصة وأن الفريق المحلاوي يُجيد التكتل الدفاعي أمام خط هجوم الفرق المنافسة.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة الـ12 لبطولة الدوري الممتاز ، وأفتتح الأهلى مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.