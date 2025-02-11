شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تغيير موعد صرف مكافآت الفوز في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

أجرى مسئولو النادي الأهلي، تغييراً في طريقة صرف مكافآة الفوزبالنسبة للاعبي الفريق عقب المباريات في بطولة الدوري المحلي حيث تقرر صرفها في اليوم التالي للمباراة التي يفوز فيها الفريق.

إدارة الأهلي كانت تصرف مكافآت الفوز مع الراتب الشهري قبل أن تُقرر مؤخراً تغيير هذا النظام ليتم صرف المكافآت عقب كل مباراتين يفوز فيهما الفريق بشكل مُتتالي على أن يتم صرف المكافآت في اليوم التالي للمباراة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، في واحدة من المباريات الجماهيرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري nile".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المحلة في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.