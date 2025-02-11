شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على غزل المحلة فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الاهلى لخوض مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام غزل المحلة فى السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

فاز الاهلى على بتروجت بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري المصري، فيما فاز غزل المحلة على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لغزل المحلة 3.90 مليون يورو.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.