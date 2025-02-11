شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات عملية للحكام تحت إشراف أوسكار رويز الخبير الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، تدريبات عملية للحكام فى ختام ورشة تطويرهم تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمشاركة ماسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالفيفا والمحاضر الدولى أوسكار رويز والذى سيتولى مهمة رئاسة لجنة الحكام بداية من مارس المقبل.

من ناحية أخرى، اتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، مع الكولومبى أوسكار رويز على رئاسة لجنة الحكام لمدة موسم ونصف الموسم على أن يبدأ الخبير التحكيمى مهمته اعتبارا من مارس المقبل.

واختتم أمس، الإثنين، معسكر تطوير الحكام، بحضور هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والسويسري مسيمو بوساكا المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي انطلق السبت الماضى بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر فى حضور 60 حكما.

يأتي هذا فى إطار سياسة الاتحاد لتطوير التنمية المستدامة من خلال ورش عمل مكثفة تحت إشراف مسئولين فى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لوضع ضربة البداية للتطوير الشامل على جميع المستويات، أبرزها الفني والإداري، إلى جانب منظومة التحكيم المصري، وهذا ما يسعى له مجلس الإدارة الحالي، منذ تولى المسئولية فى ديسمبر الماضى.

وقاد أوسكار رويز التدريبات العملية للحكام المشاركين في الورشة والتي جرت على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، حيث أقيمت مباراة ودية بين فريقين من الشباب، وتم تشكيل 14 طاقما تحكيميا وتولى كل طاقم منهم إدارة 7 دقائق من عمر المباراة فى حضور ومتابعة أوسكار وأعضاء لجنة شئون التحكيم، وبذلك تمت تجربة جميع الحكام المشاركين في المعسكر ووضعهم في نفس المواقف لتحقيق أقصى استفادة.

وقام أوسكار بتصحيح الأخطاء وإيقاف المباراة لإعطاء التوجيهات ومناقشة القرارات مع طاقم التحكيم وفقًا لما تم شرحه خلال المحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو فى الفترة الصباحية، كما شهد الجانب العملى تدريبات تخصصية للحكام داخل منطقة الجزاء، وعلى الهجمات المرتدة.