شكرا لقرائتكم خبر عن بنتايج بدلا من فتوح فى الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره فاركو في الرابعة من مساء اليوم بإستاد برج العرب بالأسكندرية في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز، دورى nile .

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 12 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، في المقابل يدخل فاركو المباراة محتلا المركز السابع برصيد 18 نقطة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.

ويعانى الزمالك من عدة غيابات أمام فاركو وهى ما تضع جروس في موقف لايٌحسد عليه، في ظل افتقاد الفريق عدد من العناصر المؤثرة بالفريق، على رأسها أحمد فتوح، عبد الله السعيد،ناصر ماهر، بالإضافة إلى أحمد حمدى وحمزة المثلوثى.

واستقر جروس على الاستعانة بمحمود بنتايج لاعب الفريق، فى الدفاع بدلا من أحمد فتوح مالذى يعانى من شد في الركبة، يمنعه من المشاركة أمام فاركو اليوم، و الذى تعرض لها أمس بشكل مفاجئ.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية، بعدما فاز على الإسماعيلى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز فاركو على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ومن المتوقع أن يخوض جروس المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، أحمد حسام، عمر جابر في الدفاع، و محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا، محمود جهاد في خط الوسط، بينما مصطفى شلبى، أحمد مصطفى زيزو، وناصر منسى أو سيف الجزيرى في خط الهجوم الأبيض.