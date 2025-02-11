شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة تستحوذ على اهتمامات جماهير الاهلي ومحركات البحث بسبب أهميتها كونها إحدى المحطات الصعبة في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري.

موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة في السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز ، في واحدة من المباريات الجماهيرية ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري nile"

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وغزل المحلة

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة الأهلي وغزل المحلة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها للحديث عنها.

حكم مباراة الاهلي وغزل المحلة

ويُدير مباراة الليلة ، طاقم تحكيم مكوّن من : يقود أحمد الغندور ، ويعاونه أحمد حسام وأسامة عبد اللطيف ، ويتواجد نادر قمر الدولة كحكم رابع ، وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى الشهدي، ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد المحلة في المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.