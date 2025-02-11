شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات جمعت الزمالك وفاركو قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

8 مباريات جمعت الزمالك مع فاركو قبل لقاء اليوم بواقع (6 مباريات بالدورى المصرى ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة)، حقق الفارس الابيض ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت أخر مباراة جمعت الزمالك مع فاركو بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.