شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق يظهر مع الزمالك أمام فاركو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

مع دقات الرابعة من مساء اليوم يلتقى الزمالك مع نظيره فاركو في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى الممتاز ، بالمباراة التي تقام بإستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويظهر فى قائمة الفريق اليوم المغربى صلاح الدين مصدق، الذى تعاقد معه الفريق قادما من الزمامرة المغربى، فى الميركاتو الشتوى، و الذى من المتوقع أن يعتمد عليه جروس خلال المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض جروس المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، أحمد حسام، محمد شحاته في الدفاع، ونبيل عماد دونجا، محمود جهاد في خط الوسط، بينما مصطفى شلبى، أحمد مصطفى زيزو، وناصر منسى أو سيف الجزيرى في خط الهجوم الأبيض.

يدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 12 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في مباراتين و خسر 3 مواجهات، في المقابل يدخل فاركو المباراة محتلا المركز السابع برصيد 18 نقطة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3 وخسر 4 مواجهات.